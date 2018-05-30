القضاء على ارهابي في عين الدفلى وارهابي اخر يسلم نفسه بتمنراست

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي مساء أمس الثلاثاء على إرهابي بعين الدفلى اثر كمين نصب له فيما سلم ارهابي آخر نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست، حسبما اورده هذا الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر نصب كمين قرب بلدية حمام ريغة ولاية عين الدفلى/ن.ع.1ي قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي مساء أمس الـ 29 ماي 2018 على إرهابي واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة".

وفي نفس السياق سّلم إرهابي نفسه صباح هذا الاربعاء للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراستي وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومخزن ذخيرة مملوء. ويتعلق الأمر بالمسمى "توجي مهدي" المكنى "أبو بكر" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016 يضيف البيان.

وبسكيكدة/ن.ع.5 وبفضل استغلال المعلومات كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مخبأين للجماعات الإرهابية يحويان (700) كيلوغرام من المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة المتفجرات وثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير ومواد غذائية وأغراض أخرى.

تأتي هذه العمليات في سياق الجهود التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي لمطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.