وديتا الرأس الأخضرو البرتغال: سوداني يستأنف التدريبات بشكل عادي

استأنف الدولي الجزائري العربي هلال سوداني الذي أعفي الاثنين من المشاركة في الحصة التدريبية الاولى للخضر بسيدي موسى، بسبب شعوره بآلام خفيفة على مستوى العضلات-، مساء امس الثلاثاء تدريباته مع المنتخب بصفة عادية جدا، تحسبا للمواجهتين الوديتين التي ستجمع المنتخب الوطني الجزائري بنظيريه من جزر الراس الاخضر يوم الجمعة بالجزائر و منتخب البرتغالي يوم 7 جوان المقبل بلشبونة ، حسب ما افادت به الاربعاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف ) .

وعرفت الحصة التدريبية الثانية للمنتخب الوطني (أ)، مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم هلال العربي سوداني, العائد بعد زوال الالام الخفيفة التي شعر بها في بداية الحصة التدريبية الاولى (يوم الاثنين), دفعت المدرب الوطني الى اعفائه من المشاركة فيها. واوضحت الاتحادية الجزائرية ان سوداني قد تجاوز تلك الوعكة الخفيفة بشكل كامل و هو الان يتمتع بكامل لياقته البدينة .

واستهلت هذه الحصة التدريبية، بقيام العناصر الوطنية بتدريبات و حركات وقائية تحت اشراف المحضر البدني كمال بوجنان ، بالإضافة الى عمل على صعيد التنسيق و الانسجام بين اللاعبين , قبل ان تباشر الكتيبة الوطنية العمل الفني و التقني تحت اشراف الناخب الوطني رابح ماجر الذي اشرف على تمرينين في الرميات الحرة و تدريبات خاصة بالعمليات الهجومية .

وتجدر الاشارة انّ الناخب الوطني، رابح سيعقد اليوم الاربعاء ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال (00ر15سا)،ندوة صحفية بالمركز الفني بسيدي موسى (الجزائر) سيقوم خلالها بالتطرق الى تحضيرات "الخضر" للمقابلتين الوديتين .

وسيكون ماجر مرفوقا في هذه الندوة الصحفية بلاعبين اثنين .

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج