نفط: سعر سلة خامات أوبك ينخفض الى 91ر72 دولارا

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 91ر72 دولارا، ليسجل بذلك انخفاضا مقارنة بالسعر الذي سجله الاثنين الفارط،حيث كان 37ر73 دولارا ،حسب ما افادت به المنظمة الاربعاء على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا و هي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري .

تجدر الاشارة الى ان اسعار النفط كانت يوم الثلاثاء متفاوتة ، حيث نزل خام غرب تكساس الوسيط في تسوية العقود الآجلة 15ر1 دولار إلى 73ر66 دولار للبرميل، بنسبة انخفاض 7ر1 بالمئة، بينما جرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع قدره تسعة سنتات إلى 39ر75 دولار للبرميل.

ويأتي هذا التفاوت في الاسعار قبل اجتماع أوبك المقرر في فيينا يوم 22 جوان، حيث هناك مخاوف من أن تزيد السعودية وروسيا الإنتاج ضغوطا نزولية على أسعار النفط.

وناقشت السعودية وروسيا زيادة إنتاج النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها بنحو مليون برميل يوميا لتعويض النقص المحتمل في إمدادات فنزويلا وإيران.

وانخفض خام برنت نحو ستة بالمائة منذ بلغ أعلى مستوى منذ 2014 عند 50ر80 دولار للبرميل في 17 ماي .

ويسجل برنت الآن أكبر علاوة فوق العقود الآجلة الأمريكية فيما يزيد عن ثلاث سنوات مما يعني أن الصادرات الأمريكية تصبح سريعا أكثر قدرة على المنافسة عالميا من تلك القادمة من شمال أوروبا وروسيا وأجزاء من الشرق الأوسط.

وكان وزيرا الطاقة الروسي والسعودي قد التقيا في سان بطرسبرغ لمراجعة بنود اتفاق إنتاج النفط العالمي المطبق منذ 17 شهرا.

و افاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن وزراء نفط دول أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج سيقررون على الأرجح تخفيف القيود تدريجيا خلال اجتماعهم في فيينا الشهر المقبل.

من جهتها تواصل منظمة اوبك و حلفاؤها جهودها من اجل استقرار اسعار النفط ، حيث سجلت مستوى التزام قياسي لاتفاق خفض الانتاج اذ بلغ 152 بالمئة خلال شهر افريل 2018 .

المصدر : الاذاعة الجزائرية