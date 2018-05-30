مجلس الأمة :المصادقة على مشروع القانون المحدد لقائمة الأعياد الرسمية

صادق أعضاء مجلس الأمة هذا الأربعاء على مشروع القانون المعدل والمتمم الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية بإدراج رأس السنة الامازيغية الموافق لـ 12 يناير عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الآجر.

وقد ترأس جلسة التصويت رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي وكذا وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.

وعقب جلسة التصويت, قال وزير العمل أن "الفضل في تكريس رأس السنة الامازيغية عيدا وطنيا يعود الى رئيس الجمهورية الذي وفق, بفضل رؤيته الحكيمة, في إعطاء مقوماتنا الوطنية الرفعة والمكانة اللازمة فعززها دستوريا وارتقى بها إلى مصاف يصونها من اي تلاعب".

وأضاف أن "تكريس هذا اليوم عيدا وطنيا, تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, هو مكسب لكل الشعب الجزائري", مبرزا أن هذا القرار "أرسى نهائيا امتلاك الشعب الجزائري برمته للغة الامازيغية كعامل تماسك إضافي لوحدتنا الوطنية".