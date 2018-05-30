البناء الفوضوي : لا تمديد لقانون تسوية البنايات 15/08 و قانون جديد للتعمير قيد التحضير

أكد وزير السكن و العمران و المدينة, عبد الوحيد طمار, اليوم الأربعاء من تيبازة عدم إقدام الحكومة مجددا على تمديد العمل بالقانون 15/08 المتعلق بتسوية البنايات الفوضوية و مطابقتها معلنا التحضير لقانون جديد للتعمير.

وقال الوزير ردا على سؤال ل/وأج ختاما لزيارة عمل قادته اليوم لولاية تيبازة أنه "لن يتم تمديد العمل بقانون 15/08 الذي ينتهي العمل به نهاية سنة 2019 كآخر أجل", معلنا في السياق عن العمل على "إعداد قانون جديد خاص بالتعمير الذي لم يخضع للمراجعة منذ سنة 1990 تاريخ إصداره على أن يتم إدراج التدابير التي جاء بها قانون تسوية البنايات داخل القانون الذي يتم مراجعته حاليا".

ويتعلق الأمر --حسب الوزير-- بإجبارية مطابقة البنايات مع متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في القانون الجديد و مطابقة معايير احترام البيئة والاحترام السوسيولوجي, مشيرا إلى أن الجزائر تحرص على الوفاء بالتزاماتها سيمامنها الدولية في هذا السياق مع هيئة الأمم المتحدة للإسكان و اتفاقية كيوتو للتعمير التي تحتوي على 159 بند يتوجب على الجزائر احترامها.

وكشف عن تنصيب لجنة تقنية على مستوى وزارة القطاع لمراجعة قانون التعمير لسنة1990 تتكون من تقنيين و فنيين و أخصائيين في شتى المجالات و تعمل بالتنسيق مع مختلف الهيئات و الوزارات الأخرى.