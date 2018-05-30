سوناطراك: سبعة عروض تقنية لإنجاز مصنع لتكرير النفط الخام بحاسي مسعود

قدمت سبع (07) شركات ملفات تقنية بعد المناقصة التي اعلنت عنها سوناطراك من اجل انجاز مصنع جديد لتكرير النفط الخام بحاسي مسعود (ورقلة), حسبما افاد به اليوم الاربعاء بيان لشركة النفط الوطنية.

و اوضح ذات المصدر انه من مجموع 18 شركة سحبت ملف المناقصة الوطنية و الدولية المحدودة الصادرة في 13 نوفمبر 2017 بنشرية مناقصات قطاع الطاقة و المناجم (باوسم) قامت سبع (07) شركات بتقديم الملفات التقنية.

و اضاف البيان ذاته ان الامر يتعلق بمجمع سينوبيك/سي تي اي (CINOPEC/CTI) و مجمع بيتروفاك/جي اس (PETROFAC/GS) و كذا مجمع تيكنيكاس ريونيداس/سامسونغ انجنيرينغ (TECHNICAS REUNIDAS/SAMSUNG Engineering) و شركة شاينا هوانكي كونتراكتينغ & انجينيرينغ (HQC) و شركة هيونداي انجينيرينغ (HYUNDAI Engineering) و مجمع مير تيكنيمون/بيتروجيت (MAIRE TECNIMONT/PETROJET) و شركة هيوالو انجنيرينغ (HUALU Engineering).

كما اوضح المصدر ان لجنة فتح الأظرفة لشركة سوناطراك التي اجتمعت اليوم من المنتظر ان تسلم هذه الملفات الى لجنة تقييم العروض التقنية.

للتذكير ان هذه المصفاة الجديدة للنفط الخام التي تقدر طاقة انتاجها ب5 مليون طن سنويا تم تحديد موقعها بحوض الحمراء بحاسي مسعود بولاية ورقلة.

و يندرج هذا المشروع في اطار مشروع التحويل "SH2030" و سيسمح بالرفع من طاقة البلاد في مجال التكرير و تغطية اكبر للاحتياجات الوطنية من المواد المكررة.

