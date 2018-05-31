ليبيا ترحل 221 مهاجرا غير شرعي قادمين من الصومال وبنغلاديش وباكستان إلى بلدانهم

قامت السلطات الليبية، ممثلة بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بترحيل 221 مهاجرا من جنسيات الصومال وبنغلاديش وباكستان إلى بلدانهم عبر ثلاث رحلات تجارية من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وأوضح فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس في بيان صحفي أن "163مهاجرا من الجنسية الصومالية غادروا إلى بلادهم وذلك على متن طائرة شركة البراق (ليبية) بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأشار الجهاز ذاته، إلى أن "رحلة مباشرة للمرة الأولى تقوم بنقل مهاجرين من مطار معيتيقة الدولي مباشرة إلى العاصمة الصومالية مقديشو".

كما أكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مغادرة 30 مهاجرا من بنغلاديش و28 مهاجرا من باكستان إلى بلادهم،عبر رحلتين من مطار معيتيقة الدولي،وتكتظ مراكز إيواء المهاجرين بالآلاف منهم، ممن قامت الأجهزة الأمنية الليبية بإنقاذهم في عرض البحر أو اعتقلتهم داخل البلاد.

وتقدم المنظمة الدولية للهجرة للمهاجرين فرصة العودة إلى بلادهم،عبر برنامج العودة الطوعية.

وتقوم هذه المنظمة بتنفيذ برنامج العودة الطوعية في ليبيا،لترتيب عودة المهاجرين غير النظاميين العالقين إلى بلدانهم بناء على رغبتهم.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة مساعدة 20 ألف مهاجر غير شرعي في ليبيا بالعودة إلى بلدانهم الأصلية خلال العام الماضي.