مساهل للإذاعة :انعقاد اللجنة الثنائية الجزائرية المالية للطريق العابر للصحراء هذا العام

أعلن وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل عن انعقاد اجتماع للجنة الثنائية الجزائرية المالية للطريق العابر للصحراء خلال هذا العام بعد اجتماعها الأخير الذي كان عام 2016 .

وفي حديث خص به القناة الاذاعية الثالثة أبرز مساهل التزام الجزائر بتطوير التعاون الثنائي من خلال التشاور المنتظم مع البلد الجار مالي ومواصلة بذل المزيد من الجهود لمواجهة تحديات المنطقة مشيرا إلى أن البلدين يحرصان على تعزيز الحوار الاستراتيجي ، الأمني ، السياسي والاقتصادي.

وقال مساهل في هذا الصدد "لقد تلقينا تعليمات من روؤساء دولنا لإعادة التفكير في التعاون الثنائي وتطويره وإعطاء دفع أكبر للتعاون العابر للحدود بما يتلاءم واحتياجات بلدينا مضيفا أن الطريق العابر للصحراء يعرف تقدما رغم الصعوبات التي يواجهها هذا المشروع الضخم.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية