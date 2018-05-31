زين الدين زيدان يعلن رحيله عن ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان هذا الخميس استقالته من العارضة الفنية لريال مدريد بعد تتويجه للمرة الثالثة على التوالي بلقب رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ليفربول (3-1) يوم السبت الفارط بكييف.

و قال زيدان في مؤتمر صحفي مفاجئ بمقر تدريبات الفريق "اتخذت قرارا بعدم الاستمرار في الموسم المقبل" .

وأضاف "أعلم أن القرار غير متوقع ولكن هذا الفريق يحتاج إلى تغيير حتى يستمر في النجاح. اتخذت هذا القرار لأنني أحب مدريد وبيريز وأنا ممتن له".

وأوضح "هذه اللحظة الأفضل للجميع، الأمر قد يبدو غريبا ولكنه في صالح الجميع، هذا الفريق يحتاج لمواصلة الفوز وللتغيير بعد 3 سنوات، لصوت جديد وطريقة جديدة في العمل".

الفرنسي أكمل حديثه "ريال مدريد أعطاني كل شيء، سوف أظل دائما قريبا من هذا النادي". وتابع "ريال مدريد ناد متطلب وجميع من يعملون هنا يقدمون 100% من مجهودهم، أود أن أشكر كل من عمل معي.. لدي عاطفة خاصة تجاه جماهير ريال مدريد ويجب أن أشكرهم مرة أخرى على دعمهم".

وأشار إلى "بالطبع قد أعود إلى ريال مدريد يوما ما لأن هذا النادي أعطاني كل شيء، لكن في الوقت الحالي يجب التغيير".

زيدان استطرد "جميع اللاعبين علموا بهذا القرار، تحدثت مع سيرخيو راموس وأرسلت رسائل لباقي اللاعبين".

وواصل حديثه "مررنا بلحظات عصيبة هذا الموسم جعلتني أعتقد بأنه الوقت المناسب للرحيل، أود أن أشكر اللاعبين وأعلم أن الأمر ليس سهل بالنسبة لهم".

وتطرق إلى مستقبله الموسم المقبل "لا أبحث عن ناد آخري ولن أدرب في أي مكان خلال الموسم المقبل".

أما فلورنتينو بيريز رئيس النادي فقال: "زيدان أبلغنا يوم أمس بقرار غير متوقع ولكن على أي حال نحن جميعنا إلى جانبه.. اليوم يوم حزين وبالطبع هو قرار أحزنني للغاية، لطالما أحببت زيدان كلاعب وكمدرب".

وأردف "كنت أود بقاء زيدان ولكن أولئك الذين يعرفونه يدركون أن لا أحد يستطيع تغيير قراره.. اليوم عبارة عن وداع لزيدان ولو كان بحاجة للراحة فهو يستحق الحصول عليها".

وحافظ ريال مدريد على لقب رابطة أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي، ليكسر رقمه السابق كأول ناد يتوج برابطة أبطال أوروبا لعامين متتاليين.

ولم يحقق "زيزو" 3 ألقاب رابطة الأبطال فقطي بل ضم إليهم بطولة إسبانيا موسم 2016-17ي والسوبر الإسباني 2017 بجانب لقبي سوبر أوروبي ومثلهم في كأس العالم للأندية.

ونال المدرب ذو الأصول الجزائرية جائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2017 من الاتحاد الدولي لكرة "الفيفا".