تنصيب فوج عمل لتشجيع الشباب على انشاء مؤسسات مصغرة في القطاع الفلاحي

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، هذاالخميس على مراسم تنصيب فوج عمل مكلف بإعداد برنامج يهدف إلى تشجيع الشباب وتعزيز مشاركتهم في النشاط الفلاحي.

ويتمثل البرنامج في إنشاء مؤسسات مصغرة في القطاع الفلاحي، وذلك في إطار الأجهزة العمومية للدعم المتمثلة في الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC)، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ).

ويندرج تشكيل فوج العمل في إطار تجسيد التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة بتاريخ 23 أفريل 2018، ووضع حيز التنفيذ التوجيهات المتضمنة في رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للمشاركين في تلك الجلسات، حيث ناشد مختلف الجهات الـمعنية في الدولة لإعـطـاء الـمـزيد من الـمكانة للتكوين في مجال الفلاحة وفروعها على مستوى مختلف أطوار المنظومات الجامعية والتكوينية، وكذا الهيئات الـمكلفة بدعم تشغيل الشباب بتوجيه جهدهم لفائدة قطاع الفلاحة.

وأكد مراد زمالي خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذا الفوج له أهمية خاصة باعتبار أنه يربط عنصرين هامين يمثلان الثروة الحقيقة للبلاد، هما الشباب والفلاحة.

ونوّه إلى أن وجود ممثلين عن قطاعي التكوين المهني والتعليم العالي سيسمح بتشجيع الشباب وتحسين قدراتهم من أجل ولوج عالم المقاولاتية في مجال الفلاحة.

كما أكد أن السنوات الأخيرة عرفت تحولا بارزا في الأجهزة الموجهة لدعم استحداث المؤسسات المصغرة، حيث تشهد توجها للشباب نحو قطاعات مبتكرة ومنتجة، لاسيما منها الفلاحة.

في هذا الإطار- أضاف الوزير- ينتظر من هذا الفوج أن يلعب دورا هاما من خلال وضع تدابير وإجراءات كفيلة بتعزيز هذا المنحى وتشجيع الشباب لاستحداث مؤسسات مصغرة في مختلف الشعب والمهن المرتبطة بقطاع الفلاحة والمساهمة في تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي.

من جهته، أشار عبد القادر بوعزقي إلى أن تشكيل فوج العمل يعتبر حلقة هامة في الإستراتيجية العامة للتنمية الفلاحية، لأنه يرمي إلى تشجيع الشباب لولوج عالم الفلاحة الذي يمثل مستقبل الجزائر وأمنها الاقتصادي والغذائي.

كما حثّ أعضاء الفوج على ضرورة وضع إجراءات عملية تسمح بإعلام الشباب بالتسهيلات والامتيازات الممنوحة من طرف الدولة لفائدة المستثمرين في القطاع الفلاحي وتعريفهم بالفرص المتاحة لهم للاستثمار في قطاع مربح ومفيد للاقتصاد الوطني وللتنمية المحلية.

للإشارة، تقرر خلال اجتماع الحكومة الأخير المنعقد بتاريخ 16 ماي 2018 إقامة خمسة أفواج عمل بهدف تحويل التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للفلاحة، إلى تدابير ملموسة ووضعها حيز التنفيذ.

ويضم هذا الفوج ممثلين عن كل من وزارات العدل، والمالية والفلاحة والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، إضافة إلى إطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكل من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.