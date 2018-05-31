تحديد زكاة الفطر لشهر رمضان بـ 120 دج

31/05/2018 - 15:17

حددت زكاة الفطر عن شهر رمضان لهذه السنة بـ 120  دج , حسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف نشر هذا الخميس.

وأوضحت الوزارة أنها "كلفت أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان  الدينية المسجدية عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر  رمضان, على الا توزع على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة إلا يوما أو يومين قبل  عيد الفطر المبارك".

كما ذكرت الوزارة أن زكاة الفطر "تجب على كل مسلم ومسلمة, صغيرا أو  كبيرا, غنيا أو فقيرا, إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه, يخرجه المكلف عن نفسه  وعن كل من تجب عليه كفالته".

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