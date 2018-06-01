القضاء على إرهابي بالمدية وكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي هذا الخميس إثر نصب كمين بمنطقة واد بوفرحات بلدية أولاد عنتري ولاية المدية من القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف فيما كشفت مفرزة مشتركة للجيش ببرج باجي مختار مخبأ للأسلحة والذخيرة حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر نصب كمين بمنطقة واد بوفرحات بلدية أولاد عنتر ولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم 31 ماي 2018 على إرهابي واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف".

وفي سياق متصل في إطار حماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبيي إثر عملية بحث وتفتيش على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة "مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:

(02) قاذفين صاروخيين من نوع RPG-7.

(01) رشاش ثقيل من نوع PKT.

(01) بندقية رشاشة من نوع FMPK.

(03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف.

(06) بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف.

(03) بنادق تكرارية.

(02) قذيفتين صاروخيتينRPG-7 .

(02) حشوتين خاصتين بالقاذف الصاروخيRPG-7.

(02) قنبلتين يدويتين.

(07) مخازن ذخيرة خاصة بالمسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف.

(01) سلسلة ذخيرة.

بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ (1437) طلقة من مختلف العيارات".

وأضاف البيان أن "هذه العمليات النوعية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا تؤكد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي في القضاء على ظاهرة الإرهاب والحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة اختراق أو مساس بأمن واستقرار البلاد".