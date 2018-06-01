كرة القدم : البوسني بازداريفيتش مدربا جديدا لاتحاد الجزائر

أعطى المدرب البوسني ميزا بازداريفيتش موافقته المبدئية، لقيادة العارضة الفنية لاتحاد الجزائر، خلفا لـ ميلود حمدي،هذا الخميس، وصرح المكلف بالإعلام لاتحاد الجزائر أمين تيرمان قائلا : "بلغت المفاوضات مع الإدارة أشواطا متقدمة ويتنظر قدوم البوسني يوم الجمعة إلى الجزائر من أجل الانتهاء من الإجراءات الإدارية والتوقيع على العقد الذي سيربطه بالنادي".

وسيساعد المدرب الجديد لفريق "أبناء سوسطارة" في مهمته, التقني الفرنسي ستيفان جيلي (43 سنة)، والذي يعرفه بازداريفيتش جيدا بما أنه اشتغل معه لمدة 15 سنة كاملة.

"توصل عبد الحكيم سرار و ميزا بازداريفيتش إلى اتفاق على جميع بنود العقد الذي سيمتد لثلاث سنوات، براتب شهري يقارب 000ر25 أورو"، يوضح نفس المصدر.

وسبق للتقني البوسني أن درب نادي سوشو و غرونوبل في فرنسا، النجم الساحلي في تونس، كما قاد مؤخرا العارضة الفنية لمنتخب بلاده البوسنة والهرسك، ويبدو أن بازداريفيتش (57 سنة) يمتلك المواصفات والخبرة اللازمة من أجل قيادة الاتحاد لبلوغ هدف النادي المتمثل في التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن جانب الاستقدامات، توصلت إدارة الفريق إلى اتفاق مع هشام بلقروي (27 سنة)، المدافع الحالي لفريق موريرنس البرتغالي, في حين ينتظر اليوم الخميس توقيع مهاجم شباب باتنة أيمن محيوز في صفوف اتحاد الجزائر.

وستكون عودة لاعبي اتحاد الجزائر إلى التدريبات تحسبا للموسم الكروي 2018-2019، بتاريخ 8 جوان بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر)، بينما تم تقديم تاريخ انطلاق التربص التحضيري في تونس إلى تاريخ 23 جوان بدلا من 28 جويلية 2018.

وينطلق الموسم الكروي بالنسبة لأصحاب اللونين الأحمر والأسود يوم 17 جويلية القادم بتنقل إلى العاصمة كيغالي لمواجهة رايون سبورتس الرواندي برسم الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفي ختام الجولة الثانية من المنافسة القارية، يتصدر الاتحاد ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، متفوقين على غور ماهيا الكيني (نقطتين) و رايون سبورتس (نقطتين)، بينما يختتم يونغ أفريكانز التانزاني جدول الترتيب بنقطة واحدة.

