د ميهوبي يبرز دور الجزائر لصالح افريقيا وتطوير تراثها الثقافي

استقبل وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وفدا تطرق معه إلى دور الجزائر لصالح افريقيا وترقية التراث الثقافي, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ويتكون هذا الوفد من السفير الدائم لمالي لدى اليونسكو عمر كايطا، ومسير موقع المحافظة لدار العبيد غوري بالسنغال إلوا كولي، والرعية الجزائري المقيم بفرنسا صاحب قلعة كاركفيل بنورماندي (فرنسا) بوبكر خلفاوي.

ويضيف المصدر ذاته أن هذا اللقاء يأتي عقب الأسبوع الافريقي الذي نظم باليونسكو (باريس) من طرف المجموعة الافريقية وافتتح في 22 مايو بحضور وزير الثقافة.

وتطرق الوزير خلال لقائه مع هذا الوفد إلى دور الجزائر لصالح افريقيا وترقية موروثها الثقافي.

وفي هذا الاطار، اقتُرح على الجزائر المشاركة في الطبعة الأولى "للمهرجان الثقافي للقارات" المرتقب بين 5 و8 يوليو بموقع قلعة كاركفيل.

وبعدما وافق على هذا الاقتراح, أكد ميهوبي على أن تكون هذه التظاهرة "فرصة لإبراز الثراء والتنوع الثقافي للقارة الافريقية"، مشيدا، بالمناسبة "بالسيد بوبكر خلفاوي على قراراه بوضع أملاكه (قلعة كاركفيل) تحت تصرف البلدان الافريقية لتنظيم نشاطات بها ذات صلة بإشعاع الثقافة الافريقية في العالم"،يضيف البيان.