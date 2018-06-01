الكوريتان تشرعان في محادثات رفيعة المستوى في منطقة بانمونجوم الحدودية

بدأ مسؤولون من الكوريتين محادثات رفيعة المستوى في منطقة بانمونجوم الحدودية اليوم الجمعة وفقا لما ذكرت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية.

وبدأ الحوار رفيع المستوى حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي ببيت السلام ي المبنى الكوري الجنوبي في بانمونجوم.

وترأس وفد كوريا الجنوبية المكون من 5 أفراد وزير الوحدة تشو ميونغ-غيوني وضم مسؤولين في النقل والرياضة والتعاون بين الكوريتين.

وقاد وفد كوريا الشمالية ري سون غوني رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لأرض الأجداد.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية