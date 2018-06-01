كرة السلة - البطولة الوطنية رجال (نهائي) : المجمع البترولي يحافظ على لقبه للمرة الخامسة على التوالي

حافظ المجمع البترولي على لقب البطولة الوطنية لكرة السلة (رجال)، للمرة الخامسة على التوالي بعد فوزه على نادي اسطاوالي بنتيجة 111-93 (الشوط الأول:48-31) في اللقاء الثاني من نهائي المنافسة لموسم 2017-2018 الذي جمع بينهما ليلة الخميس إلى الجمعة بقاعة حسين شعلان (البليدة).

وبعد أن فاز المجمع في اللقاء الأول الذي جرى ليلة الأربعاء إلى الخميس بنتيجة عريضة (103-76)، تمكن من الإطاحة مجددا بمنافسه في اللقاء الثاني، محققا اللقب العشرين في تاريخ النادي باعتبار مولودية الجزائر سابقا ما بين 1983 و 2008، والثامن للمجمع البترولي منذ 2010.

وكان الربع الأول متوازن بين الفريقين (6-6) بعد ثلاث دقائق من اللعب قبل أن يتمكن المجمع البترولي من توسيع الفارق إلى 28-20.

وتمكن نادي المجمع من توسيع الفارق مجددا في الربع الثاني وإنهائه بفارق مريح (48-31) وذلك بفضل تألق اللاعب هشام بن عياد الذي سجل سلسلة التسجيل بثلاث نقاط.

ولم تترك تشكيلة المجمع البترولي الفرصة لنادي اسطاوالي للعودة في النتيجة، حيث واصل بطل الجزائر سيطرته في الربع الثالث موسعا الفارق إلى 30 نقطة (83-53) قبل أن يتمكن المنافس من تقليص الفارق إلى 12 نقطة (95-83) عند بداية الربع الأخير.

وتمكن المجمع البترولي من تسيير الربع الأخير بفضل خبرته الكبيرة حيث أنهى اللقاء بفارق 19 نقطة (111- 92).

ومن جهته، فشل نادي اسطاوالي، نائب بطل الجزائر، في الحصول على لقبه الثاني بعد ذلك المنتزع موسم 2006-2007.

وتسعى التشكيلة البترولية الجمع بين البطولة و الكأس، حيث ستنشط يوم الجمعة 8 جوان بقاعة حرشة حسان (الجزائر)، نهائي كأس الجزائر ضد اتحاد سطيف.