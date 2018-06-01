ولد قدور يؤكد الشروع في تجسيد إستراتيجية سونطراك 2030 ويعد بمراجعة شبكة الأجور

دعا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور مساء الخميس من حاسي مسعود (ورقلة) إلى العمل بجد وسويا لتحقيق الأهداف المرجوة .

وأوضح السيد ولد قدور في تصريح للصحافة على هامش ندوة خصصت لتقديم "إستراتيجية سوناطراك لآفاق 2030 " "أنه ينبغي العمل بجد من أجل تحقيق أهدافنا ولكن أيضا العمل سويا".

وأضاف " لقد شرعنا في ترجمة ما كنا نفكر فيه الذي تم تطويره وتصميمه للمدى البعيد من أجل الانتقال إلى مرحلة التجسيد وهي المرحلة التي تعد أكثر تعقيدا لسبب بسيط وهو أنه لا بد من توفر الرجال الملائمين للتكفل بهذا التحول ".

وشرح السيد ولد قدور بقوله " نحن على مقربة من نهاية الجانب النظري والانتقال إلى التطبيق الذي سيكون أكثر تعقيدا " معربا عن اعتقاده " أن هذه المرحلة ستسمح بمعرفة ما إذا كنا باستطاعتنا ترجمة فعليا ما قمنا بتصميمه والتفكير فيه ".

وأكد " أن التنظيم الجديد سيكون في فترة شهر على أقصى تقدير ويوضع حيز التنفيذ " لافتا في هذا الصدد " أن التنظيم لا يصنع الرجال ولكن الإبداع وحركيته التي تحدد ما نفعل ونحقق" .

وأبرز الرئيس المدير العام لسوناطراك لدى تطرقه إلى مسألة التكفل بالجانب البشري في مختلف المجالات أهمية تقاسم المعلومة والمعرفة مشيرا في هذا الصدد إلى أن التعليم الإلكتروني يشكل نظاما وأداة عمل في غاية الأهمية التي تسمح بتطوير التكوين المتواصل للموارد البشرية.

وتشكل هذه الندوة التي تندرج في إطار إثراء نشر الاتصال داخل المؤسسة مسارا يخص كل المناطق كما ذكر ذات المسؤول معلنا في هذا السياق عن تنقل إلى سكيكدة في غضون الأسبوع القادم .

وترتكز "إستراتيجية سوناطراك 2030 " حول عديد المبادرات سيما ما تعلق بالصناعة البتروكيميائية والطاقات المتجددة والتكوين وتحسين ظروف الموارد البشرية وأيضا تطوير أداء تخطيط الأعمال والتسيير والنجاعة بالإضافة إلى نجاعة الحفر حسبما تمت الإشارة إليه خلال هذه الندوة التي نشطتها إطارات المؤسسة .

" الشركاء الأجانب يرغبون في القدوم للعمل معنا"

من جهة أخرى، كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عن رغبة الشركاء الأجانب للقدوم للعمل ي داعيا إلى الارتقاء إلى مستوى هذه التطلعات .

وأكد السيد ولد قدور " أن الشركاء الأجانب يرغبون في القدوم للعمل معنا ويتعين أن نكون في مستوى هذه التطلعات" .

وتابع بقوله " الكرة في معسكرنا وأعتقد أن عناصر النجاح متاحة بين أيدينا للبرهنة على قدراتنا والإندماج في المسار العالمي " .

وفي ذات الاتجاه ذكر السيد ولد قدور أن سوناطراك بصدد البحث عن فرص أخرى للتواجد في الخارج على غرار مصفاة أوغسطا (إيطاليا) " وهو مشروع مهيكل يكتسي أهمية كبيرة لبلدنا" .

وعلى الصعيد الوطني وعلاوة على العمل للإنتاج أكثر بفضل التكنولوجيات الحديثة كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك عن تحقيق اكتشاف ببشار والذي يمكن إن يكون " حاملا لأخبار سارة" موضحا بأن خمسة آبار قد تم حفرها ويتوجب العمل كذلك أكثر من أجل بلوغ وضمان هذا الاكتشاف .

وبشأن الجانب البشري أبرز ذات المسؤول ضرورة الاتصال لتحقيق الأهداف المحددة ضمن إستراتيجية سوناطراك للتطوير على المدى البعيد .

ولدى تطرقه لمسائل اجتماعية- مهنية أشار السيد عبد المؤمن ولد قدور " أن القانون الأساسي لعمال المؤسسة سيتم التكفل به بما فيه مسألة الأجور ".

وأوضح بقوله " أعتبر أن الاتصال عامل محوري في نجاح مشاريعنا" .

"وبالفعل وفي مقابل كل الجهود المبذولة تنتظر المديرية العامة دعما كاملا من كل السكان لسوناطراك" مضيفا أن " الأبواب تظل مفتوحا أمام كل الملاحظات والنصائح لتحسين الوضعية ".

وكانت هذه الزيارة إلى حاسي مسعود فرصة للرئيس المدير العام لسوناطراك لزيارة حفارة التعلم التي تهدف بالأساس إلى ترقية الكفاءات المهنية المتخصصة ووحدة تابعة التي تسمح بفتح شبكات جمع البترول الخام يقبل أن يشارك في ندوة مخصصة لتقديم إستراتيجية سوناطراك لآفاق 2030 ".