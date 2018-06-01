مباراة ودية بين الجزائر - الرأس الأخضر بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة 15ر22.

يسعى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم إلى تحقيق فوز مقنع على حساب الرأس الأخضر في لقاء ودي اليوم الجمعة بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة ابتداء من (15ر22)، في اختبار جديد للناخب الوطني رابح ماجر المطالب بالتدارك قبل المواجهة المرتقبة أمام البرتغال بقيادة كريستيانو رونالو.

وسيكون الاختبار الأول للخضر قبل التوجه إلى لشبونة للتباري مع منتخب البرتغال (بطل أوروبا 2016) في ودية ثانية يوم الخميس 7 جوان الداخل وهو الاختبار الأصعب بالنسبة لرفقاء العائد مختار بلخيثر (النادي الافريقي التونسي).

واستعدادا لهاتين الوديتين، وجه الناخب ماجر الدعوة ل24 لاعبا من بينهم 11 عنصرا يناشطون في البطولة الوطنية، بعد تعذر ثلاثة عناصر عن المجيء بعدما كانت مقررة عودتهم إلى صفوف النخبة الوطنية.

ويتعلق الأمر بالثلاثي: سفيان فغولي (غالاتا سراي التركي) المصاب في وتر العرقوب، في حين طلب حارس مرمى نادي الاتفاق السعودي رايس مبولحي اعفاءه من هاتين الوديتين كونه "ركن للراحة منذ نهاية البطولة السعودية في أبريل" و "غير مستعد لتلبية طلب الفريق الوطني حاليا"، أما بالنسبة لرفيق حليش، الغائب عن التعداد الوطني منذ مارس 2015، فلن يحضر بسبب الإصابة والتي "تتطلب الخلود إلى الراحة ما بين أسبوعين إلى ثلاثة بعدما خضع إلى عملية جراحية" حسب بيان للاتحادية (الفاف).

وتم تعويضهم بلاعبي نادي بارادو (الرابطة الأولى) فريد الملالي (وسط الميدان) و توفيق موساوي (حارس المرمى).

وبات الناخب الوطني مطالبا بالتركيز على نواة الفريق المكونة من رياض محرز يسين براهيمي هلال العربي سوداني والعودة إلى سكة الانتصارات بعد ثلاثة أشهر من الخسارة أمام إيران (2-1) بمدينة غراز النمساوية.