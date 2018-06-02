أمطار رعدية مرتقبة على المناطق الغربية والوسطى من الوطن ابتداء من ظهيرة اليوم

أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية ان أمطارا رعدية تكون "معتبرة محليا" مرفوقة أحيانا بتساقط للبرد وهبوب رياح ستسجل بالولايات الغربية والوسطى من الوطن و ذلك ابتداء من بعد ظهيرة اليوم الجمعة.

وأضاف ذات المصدر ان الولايات المعنية هي وهران وسيدي بلعباس وسعيدة ومعسكر وغليزان ومستغانم وتيارت وتيسمسيلت والشلف وعين الدفلى وتيبازة والمدية والبليدة والجزائر.

وخلص البيان ذاته إلى ان صلاحية هذه النشرية الخاصة ستمتد إلى غاية يوم السبت على الساعة السادسة صباحا (06:00 سا) أما التساقطات المرتقبة فستقدر أو تبلغ أو تتعدى محليا 30 مم.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج