ناسا تعلن اكتشاف نجم نيوتروني خارج درب التبانة

أعلنت وكالة الملاحة الجوية و الفضاء الأمريكية ناسا اكتشاف علماء الفلك أول نجم نيوتروني خارج مجرة درب التبانة.

وذكرت ناسا أنه تم تأكيد هذا الاكتشاف من خلال تحليل الصور التي التقطها مرصد تشاندرا الفضائي للأشعة السينية الذي أطلقته ناسا عام 1999 والمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي.

وتوقع العلماء أن النجم المكتشف يعود إلى نوع من النجوم النيوترونية النادرة ذات المجال المغناطيسي الضعيف الذي لا يوجد له "نجوم رفيقة".

يذكر أن النجم النيوتروني هو جرم سماوي ذو قطر متوسط يقدر بحوالي 20 كم وكتلته تتراوح ما بين 1,44 و3 كتلة شمسية وهو نوع من البقايا ينتج عن الانهيار الجاذبي لنجم ضخم يتكون هذا النجم من مادة مكونة من النيترونات.

ويتمتع النجم النيوتروني بخصائص أخرى غير كثافته الكبيرة مثل الحقل المغناطيسي المحيط به ودرجة حرارته العالية..

والنجوم النيوترونية هي أصغر وأكثر أنواع النجوم المعروفة كثافة.