ضحية و جريحين في حادث اصطدام قرب بريان

لقي شخص حتفه فيما أصيب شخصان آخران بجروح بليغة في حادث اصطدام عدة مركبات مساء أمس الجمعة قرب بريان على بعد 50 كلم من مدينة غرداية حسبما أفادت به الحماية المدنية .

و جرى هذا الاصطدام الذي تسبب في هلاك سائق سيارة و إصابة اثنين آخرين بجروح بليغة الخطورة على بعد كيلومترين من المخرج الشمالي لناحية بريان حسب نقس المصدر.

و تم نقل جثة الضحية و الجريحين إلى مصلحة حفظ الجثث و مصلحة الاستعجالات للعيادة المتعددة التخصصات لبريان.

و فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لكي تحدد بدقة أسباب الحادث.