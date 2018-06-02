تنظيمات شبانية إسبانية تؤكد دعمها اللامشروط لكفاح الشعب الصحراوي

أكدت تنظيمات شبانية إسبانية، خلال لقائها مع تنظيمات طلابية من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، دعمها اللامشروط لكفاح الشعب الصحراوي الذي يخوضه منذ أزيد من 45 سنة .

وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية أنه خلال لقاءات جمعت تنظيمات شبابية اسبانية، مع الأمين العام لاتحاد الطلبة، مولاي أمحمد إبراهيم، مرفوقا بممثل جبهة البوليساريو في اسبانيا، محمد لبات، بمقاطعة كاستيا ليون، أعربت مختلف التنظيمات الاسبانية عن رغبتها في المشاركة في المؤتمر القادم لاتحاد الطلبة الصحراويين للتعرف عن قرب على مستجدات قضية الصحراء الغربية.

وفي هذا السياق، إلتقى الأمين العام لاتحاد الطلبة الصحراويين مع فرانسيسكو دياز ،الأمين العام للشباب الاشتراكي، مصحوبا بعدد من مساعديه، ناتاليا دي الباريون عضو المجموعة البرلمانية السلام و الحرية للشعب الصحراوي،وكذا مجلس شباب كاستيا و ليون، وشباب اليسار الموحد، إضافة الى الشباب الشيوعي.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز فرص التواصل بين اتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب ومختلف التنظيمات الشبانية الاسبانية، وكذا توطيد القيم الإيجابية للتعايش والتسامح بين الشعوب، بالإضافة إلى اطلاع تلك التنظيمات الشبانية الاسبانية على مستجدات القضية الصحراوية و مسار الكفاح البطولي الذي يخوضه الشعب الصحراوي منذ أزيد من 45 سنة.

للتذكير، يواصل مولاي أمحمد إبراهيم، الأمين العام لاتحاد الطلبة، لليوم الثاني على التوالي لقاءاته مع المجالس والقيادات الشبانية من مشارب سياسية مختلفة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية