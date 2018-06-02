أمطار غزيرة بغرب ووسط غرب الوطن ابتداء من ظهيرة السبت

ستشهد العديد من ولايات غرب ووسط غرب الوطن ابتداء من ظهيرة هذا السبت تساقط أمطار غزيرة مرفوقة أحيانا برعود،حسبما أفادت به نشرية جوية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وحسب ذات المصدر ستمس الأمطار في مرحلة أولى ولايات مستغانم وغليزان والشلف وعين الدفلى وتيبازة،بحيث ستبلغ أو تتجاوز كميات الأمطار المتساقطة 40 ملم محليا طوال مدة صلاحية النشرية الذي تمتد من اليوم السبت على الساعة السادسة مساء (18.00) إلى غدا الأحد على الساعة السادسة صباحا (06.00).

وستنتقل الأمطار بعد ذلك إلى ولايات سيدي بلعباس ومعسكر وتيسمسيلت وتيارت وسعيدة ، حيث ستبلغ أو تتجاوز كميات الأمطار المتساقطة 25 ملم محليا وهذا من السبت على الساعة السادسة مساء (18.00) إلى الأحد على الساعة الثالثة صباحا (03.00) ، كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية هبوب رياح مرفوقة برعود خلال نفس الفترة.

برج بوعريريج : أمطار رعدية تتسبب في أضرار مادية بعدة بلديات

تسببت السيول الجارفة للأمطار الرعدية التي تساقطت مساء أمس الجمعة بولاية برج بوعريريج في خسائر مادية كبيرة و تضرر عديد الأحياء السكنية و المحاصيل الزراعية على مستوى بلدية العناصر في الجهة الجنوبية الشرقية للولاية و بلدية الحمادية في الجهة الجنوبية, حسب ما علم اليوم السبت من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن عدة أحياء ببلدية العناصر تضررت جراء الأمطار الغزيرة على غرار حي 256 قطعة و عمارات 100 مسكن التي غمرتها المياه لاسيما الطوابق السفلية بسبب السيول الجارفة و غلق الطريق المؤدية إلى تلك الأحياء بعدما بلغ مستوى مياه الأمطار أكثر من متر و نصف, فيما تكبد حرفيون صانعو الخزانات المائية بذات البلدية خسائر كبيرة بعدما جرفت المياه جل مخزونهم من خزانات المياه جراء تحطم أسوار حظائرهم.

كما شهدت بلدية الحمادية على مستوى الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين برج بوعريريج و ولاية المسيلة تذبذبا في حركة السير بسبب ارتفاع منسوب المياه فوق الجسور إلى جانب خسائر كبيرة للفلاحين بمزارعهم المتواجدة على ضفاف وادي الزرازرية, حسب المصدر ذاته.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج