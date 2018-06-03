وزارة الصحة تدعو إلى إجراء عملية ختان في مصالح الجراحة للمؤسسات الاستشفائية والعيادات

دعت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات العائلات الجزائرية إلى إجراء عملية ختان ابنائها في اطار مصالح الجراحة للمؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الخاصة عبر التراب الوطني محذرة من الاستعانة بأطباء غير مختصين.

وذكرت الوزارة أن مبادرة بعض الجمعيات الخيرية الناشطة في المجتمع الجزائري وكذا بعض المؤسسات بتنظيم عملية الختان الجماعي لفائدة ابناء العمال مستعينين بطبيب غير مختص تستدعي من وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات التذكير بان التنظيم المعمول به يفرض ان تجري عملية الختان في وسط استشفائي مهيئ بمختلف الشروط الصحية يقوم بها طبيبا مختصا في الجراحة .

واشار البيان الى ان عملية الختان التي تفضل الكثير العائلات الجزائرية إجراءها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل تستدعي اجراء تحاليل طبية قبل عملية الختان مضيفا بان هذه التحاليل من شانها ان تعرف الطبيب الجراح بمدى جاهزية الطفل للعملية.

هذا ويؤدي الختان العشوائي إلى عواقب وخيمة تمس بصحة الطفل واليوم وزارة الصحة تدعو إلى الاستعانة بالمختصين وتحذر من هذه الظاهرة مثلما شدد عليه البروفسور اسلال مختص في طب الأطفال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى.

وأكد المتحدث ذاته على تلقيهم توجيهات من وزارة الصحة بضرورة توجيه الأطفال للعيادات والمستشفيات لإجراء عملية الختان في أحسن الظروف من قبل المختصين.

فيما اعتبر مسؤول بجمعية الخيرية نورالدين ان الختان الجماعي يبقى له نكهة خاصة حيث نستغل هذا الشهر الفضيل في مساعدة العائلات المعوزة بتنظيم حفل ختان لادخال الفرحة لقلوبهم .