انحراف طائرة عسكرية عن مسارها بمدرج القاعدة الجوية ببسكرة

03/06/2018 - 13:55

انحرفت هذا الأحد طائرة عسكرية خالية من الركاب عن مسارها بمَدْرج القاعدة الجوية ببسكرة مما تسبب في إصابة طاقم الطائرة بجروح طفيفة،حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح ذات المصدر, أنه "أثناء هبوطها بالقاعدة الجوية ببسكرة بالناحية العسكرية الرايعة, إنحرفت اليوم الـ 03 جوان 2018، طائرة عسكرية من نوع "Hercule C-13" خالية من الركاب عن  مسارها بمَدْرج القاعدة الجوية،، مما تسبب في إصابة طاقم الطائرة بجروح طفيفة، تمّ التكفل بهم على الفور،بالإضافة إلى تسجيل أضرار مادية للطائرة".

وعلى إثر ذلك، "أمرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق قصد الكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الحادث".

أوسمة:

الجزائر, مجتمع

طالع ايضاً

سقوط الطائرة العسكرية: وزارة التضامن الوطني تضع رقما أخضر للاستفسار والتوجيه
تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك : الأمم المتحدة وعديــد دول العالم تعزي الجزائر وتعرب عن...
موجة تعاطف ومواسة كبيرة مع أسر ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك
حادث تحطم الطائرة العسكرية: الرئيس بوتفليقة يتلقى تعازي نظيره التونسي