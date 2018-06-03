ساعة نقاش: خبراء يدعون إلى إنشاء المؤسسات الاقتصادية وإخراجها من دائرة التسيير الضيق

دعا المشاركون في حصة "ساعة نقاش" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد إلى ضرورة الاتجاه نحو ضبط المعلومة الاقتصادية لوضع إستراتجية صحيحة لتسيير الوضع المالي بالجزائر منوهين بأهمية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح في هذا الصدد عبد القادر سماري الوزير السابق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرئيس الشرفي للنادي الاقتصادي الجزائري "انه يجب توفير المعلومة الاقتصادية لدى الجميع وعلى الإعلاميين إنشاء مجلات متخصصة في المعلومة ،وأن إصلاح المنظومة المالية ككل يكون بإدخال آليات الاقتصاد الإسلامي في الصكوك وفي غيرها من الأعمال والإجراءات".

وقد أظهرت الجزائر انها من بين الدول المسيرة للازمة الاقتصادية ويكمن هنا الرهان على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويرى عبد القادر دريش أستاذ بالمدرسة العليا للتجارة "أن هذه التوازنات الكبرى ومؤشرات الاقتصاد الكلي لا تترجم في الميدان على مستوى الجانب العملياتي وعلى مستوى المؤسسة وبالتالي هو تحدي التنويع في الاقتصاد ولهذا يجب علينا أن نرفع عدد المؤسسات الاقتصادية إلى 2 مليون".

ويأتي هذا التحدي مع الدعوة إلى إخراج المؤسسات الاقتصادية من دائرة التسيير الاقتصادي الضيق.

المصدر: الإذاعة الجزائرية