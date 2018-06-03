الفيديو المسيء لرموز الدولة الجزائرية : وزارة الشؤون الخارجية تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر

تم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر, جون اورورك إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية من قبل الأمين العام للوزارة, نور الدين عيادي وذلك على اثر بث شريط فيديو مسيئ لرموز الدولة الجزائرية, حسب بيان لذات الوزارة.

و ذكر ذات المصدر أن المسؤول السامي الجزائري "أشار باستنكار و شجب لكون تسجيل المدعوة لوفافر المولودة حداد, الرعية البلجيكية ذات الاصول الجزائرية, قد تم انجازه داخل الهياكل الرسمية للبرلمان الأوروبي وهو ما يعد استغلالا تعسفيا لرموز الاتحاد الأوروبي من أجل المساس بشرف و كرامة مؤسسات الجمهورية الجزائرية".

وعليه, أعرب عن "الأمل في أن يعلن الاتحاد الأوروبي علنيا عن ابتعاده هذه المناورة و يطالب باتخاذ إجراءات ملموسة ضد التصرفات اللا مسؤولة لهذه المخالفة".

و خلص بيان وزارة الشؤون الخارجية الى التذكير "بان سفير الجزائر ببروكسل كان قد سبق له وأن قام -تطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية- بمساعي عاجلة لدى المؤسسات المعنية التابعة للاتحاد الأوروبي".