الجزائر تعزز استثماراتها الطاقوية في الانتاج والصناعة التحويلية

تعمل الجزائر على تعزيز استثماراتها في قطاعي النفط و الغاز من خلال اطلاق مشاريع جديدة في اطار استراتيجية تهدف لزيادة الانتاج و تطوير الصناعة التحويلية من أجل خلق القيمة المضافة حسب ما ذكره المكتب البريطاني للاستشارات و الأبحاث الاقتصادية أكسفورد بزنس غروب"أو.بي.جي"على موقعه الالكتروني.

وأكد الخبير الاقتصادي بوخليفة خالد أن سوناطراك ماضية في استراتيجية الاستكشاف وتطوير الحقول التقليدية، مضيفا ان رهان المؤسسة في حدود 2030 يتركز على تطوير الصناعات التكرير والمواد المشتقة ، وتطوير الطاقات المتجددة ، اضافة الى عصرنة سوناطراك البيتروكيمياء ولذلك امضت سوناطراك عقودا مع شركات عالمية.

و في هذا الاطار ذكر المكتب بدخول الحقل الغازي بتيميمون حيز الانتاج في مارس الماضي و الذي ينتظر ان ينتج 8ر1 مليار م3 من الغاز/سنة انطلاقا من 37 بئرا و ذلك في اطار شراكة بين سوناطراك (51 بالمئة من الحصص) و توتال (75ر37 بالمئة) وسيبسا (25ر11