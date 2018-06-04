غاز:التوقيع على عقد بين سوناطراك و3 مؤسسات أجنبية

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك هذا الاثنين بالجزائر العاصمة على عقد لرفع قدرات إعادة ضخ الغاز مع مؤسسات اندونيسية واسبانية وايطالية.

ويتعلق الامر بالشركة الإندونيسية للمحروقات "برتامينا" و الاسبانية "طاليسمان" (فرع ريبسول) و الايطالية بوناتي.

ويتناول هذا العقد - الذي زود بغلاف مالي قدره 85 مليون يورو لمدة انجاز ثلاثة سنوات- الرفع من قدرات اعادة ضخ الغاز على مستوى حقل البترول منزل لجمت شمال.

وقد وقع على الوثيقة كل من مدير قسم الشراكة بسوناطراك،فريد جطو و المدير العام الدولي تنقيب و انتاج لشركة "برتامينا"، جوكو لمنهارجو و المدير العام ل"طاليسمان"، ديدي فولسزوسكي والمدير التجاري بترول وغاز لمؤسسة بوناتي ماريو بورتابوغليا.