مسابقة جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم تنطلق هذا الثلاثاء بمشاركة 53 دولة

تنطلق هذا الثلاثاء بقصر المعارض بالصنوبر البحري في الجزائر العاصمة، فعاليات مسابقة الطبعة الـ 15 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره, حسب ما علم لدى وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف التي تشرف على تنظيم هذه المسابقة الدولية.

و تشارك ازيد من 53 دولة من العالم الإسلامي والجاليات المسلمة بالدول الغربية في فعاليات هذه المسابقة التي تدوم من 05 و11 يونيو الجاري.

و تنظم بالموازاة مع هذه الجائزة المسابقة الوطنية التشجيعية الخاصة بصغار حفظة القرآن و هي موجهة للأطفال الذين لا يتعدى سنهم الـ 15 سنة.

وستختتم هذه المسابقة التي تنظم كل سنة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الحفل التكريمي الذي سيقام ليلة 27 من شهر رمضان المبارك بمناسبة إحياء ليلة القدر حيث سيتم توزيع الجوائز على الفائزين.

وللتذكير تم رصد جوائز مادية وتشجيعية معتبرة للفائزين الأوائل في هذه المسابقة الدولية التي سيتنافس فيها حفظة كتاب الله الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة. كما تم رصد أيضا جوائز تشجيعية للفائزين في المسابقة الوطنية الخاصة بصغار حفظة القرآن الكريم لا تقل عن مبلغ 200 ألف دج.

يذكر أن جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره التي تنظم باستمرار منذ سنة 2003 تعد تقليدا يتنافس من خلاله حفظة القرآن من مختلف البلدان الإسلامية عبر العالم , كما تعكس الاهتمام الذي توليه الجزائر لكتاب الله وتمسك الشعب الجزائري بالقرآن الكريم وبحسن تلاوته.