المنتخب الوطني يعود إلى التدريبات بسيدي موسى للتحضير لمواجهة البرتغال

عاد المنتخب الجزائري لكرة القدم سهرة الأحد إلى التدريبات استعدادا للمباراة الودية أمام البرتغال والمقررة يوم الخميس ابتداء من (15ر20) بالعاصمة لشبونة, حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) على موقعها الرسمي.

وأوضحت "الفاف" في بيان لها أن "الخضر عادوا إلى أجواء التدريبات سهرة الأحد بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى بتعداد مكتمل. بعد راحة دامت 24 ساعة, حيث التحق اللاعبون بالمركز قبيل الإفطار".

واستفادت العناصر الوطنية من يوم راحة غداة اللقاء الودي الأول أمام الرأس الأخضر (خسارة 3-2) الذي جرى يوم الجمعة بملعب 5 جويلية.

وأضافت الهيئة "عقد الناخب الوطني رفقة مساعديه اجتماعا مع اللاعبين على العاشرة ليلا, حيث شاهدت عناصر المنتخب الوطني فيديو المباراة أمام الرأس الأخضر, ليتسلموا برنامج التحضير إلى غاية مواجهة البرتغال".

وأفاد البيان أيضا "قسم الناخب الوطني الفريق إلى مجموعتين, حيث أجرى اللاعبون الذين شاركوا في اللقاء الودي تدريبات خفيفة من اجل الاسترجاع وانهوا الحصة بالتدرب على طريقة التنس بكرة القدم ثم الاختتام بجذب العضلات. أما المجموعة الثانية فقد أجرت حصة تقوية العضلات (تفاديا للإصابات) وأخرى للآيروبيك".

ويتنقل الوفد الجزائري إلى البرتغال أمسية الثلاثاء, فيما سيتم تنشيط ندوة صحفية يوم الأربعاء (30ر18) عشية المقابلة الودية.

ويحضر المنتخب البرتغالي لنهائيات المونديال الروسي, علما انه يتواجد ضمن مجموعة واحدة رفقة نظيره المغربي, حيث يعتبر ان طريقة لعب الخضر تشبه طريقة "اسود الأطلس".