مريم شرفي للإذاعة: تلقينا أزيد من 248 ألف إخطارا حول تعرض الأطفال للخطر

كشفت مفوضة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي عن تسجيل أزيد 248 ألف إخطارا تتعلق بالمساس بالأطفال عن طريق الرقم الأخضر 1111، وذلك منذ شهر جانفي الماضي.

وأوضحت شرفي في برنامج "ضيف الظهيرة" ، الاثنين، أن الهيئة التي تشكلت منذ عامين تقريبا وبدأت بالعمل فعليا في شهر جانفي الماضي، تتلقى يوميا ما بين 200 إلى 5 آلاف إخطارا عن طريق الهاتف والرقم الأخضر خصوصا حول قضايا المساس بالأطفال، مشيرة إلى أن عدد الإخطارات التي تلقتها الهيئة حتى جوان الحالي بلغت نحو 248297 إخطارا بينها 195985 إخطارا يتعلق بطلب معلومات حول الهيئة ومهامها.

وأضافت أن الخلية المشكلة لتلقي الإخطارات، التي تتكون من أطباء وأخصائيين نفسانيين وحقوقيين، تعمل على تلقى الإخطارات قبل تحديد نوعية الإخطار ، سجلت 227 حالة تتعلق بحالات المساس بحقوق الطفل، موضحة أن كثير من هؤلاء المخطرين هم أطفال أعربوا فيها عن تعرضهم للإعتداء أو هضم حقوقهم.

وأشارت إلى أن حالات عدة تم تحويلها للتحقيق والتحري لمصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وهي موجودة في 48 ولاية وتعمل على البحث في نوع الخطر الذي يتهدد الطفل.

وتعهدت شرفي على بذل جهود مضاعفة من أجل التعريف بالرقم الأخضر والإشهار له عبر وسائل النقل والإذاعة والتلفزيون وفضاءات أخرى ولو عن طريق الإنتاج السينمائي.

وحثت مفوضة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة المواطنين، ومن مختلف مواقعهم، على التبليغ على حالات المساس أو الإعتداء على الأطفال مؤكدة أن قانون حماية الطفل منح حماية مطلقة للشخص المبلغ من خلال الحفاظ على سرية هويته إلا بناء على طلبهم، كما لا توجد أي متابعة لا جزائية ولا مدنية ضد هذا الشخص في حال تبين بعد التحقيقات أن الطفل المبلغ عنه ليس في حال خطر.

من جهة أخرى أكدت ضيفة القناة الأولى أن التقرير الأول الذي سترفع الهيئة قريبا لرئيس الجمهورية سيتناول بالدرجة الأولى أهم المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال حماية الطفولة والتحديات المنتظرة في تطبيق اتفاقيات حقوق الطفل.