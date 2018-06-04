ولد قدور: تحضير قانون المحروقات مسار معقد جدا

اكد الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك، عبد المؤمن ولد قدور اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان مسار مراجعة قانون المحروقات "جد معقد". و قد اوضح ولد قدور خلال الندوة الصحفية المنعقدة على هامش حفل التوقيع على عقد بين مجموعة سوناطراك-بيرتامينا-تاليسمان والشركة الايطالية بوناتي ان مسار مراجعة قانون المحروقات "جد معقد" وهذا نظرا لعدد المتدخلين معربا عن امله في التقدم في هذا الاطار حتى يقدم المجمع في اقرب الآجال "قانون جذاب".

هذا وقد قال نفس المسؤول ان مسار مراجعة القانون هو في الطريق، واضاف قائلا ان في اطار مراجعة هذا القانون تم الاستعانة بأربعة مكاتب استشارة متخصصة خاصة في مجال القوانين المتعلقة بالمحروقات وكذا كل ما يتعلق بالجانب القانوني والماركتينغ.

ومن جهة اخرى اوضح المسؤول الاول لمجمع سونطراك انه كانت هناك نقاشات بين عدة شركاء وهذا لمعرفة ما ينتظرونه من مراجعة قانون المحروقات وحسب ولد قدور ان الشركاء الاجانب مهتمين اكثر فاكثر بالاستثمار في الجزائر، ذاكرا في هذا الاطار الأمريكيين و الفرنسيين و الايطاليين.

وقد اوضح نفس المسؤول ان "في أي مشروع توجد دائما مخاطر وهذا يمثل احد الجوانب التي تعمل سونطراك على دراستها." وفي اجابة عن سؤال حول ما ينتظره الشركاء من مراجعة قانون المحروقات اكد ولد قدور ان "الجانب الجبائي هو اكثر نقطة مهمة بالنسبة لهم و هذا بالإضافة الى جوانب اخرى".

وعن مستقبل السوق النفطي يرى الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك ان "برميل ما بين 70 و 75 دولار هو السعر المناسب للإنتاج و كذا الاستهلاك".

و في تطرقه للأيام الاعلامية حول"الفرص بالنسبة للمؤسسات الجزائرية " التي سينظمها المجمع يومي 24 و 25 جوان قال ولد قدور ان الأبواب ستكون مفتوحة لكل المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة للمشاركة في هذا الحدث.

و حسب نفس المسؤول فان الهدف من هذه الأيام هو جمع عدد هائل من المؤسسات التي بإمكانها ان تستجيب لتطور سونطراك في مجال االبترول و الغاز .

و في نظره فان هذا الحدث مهم جدا بالنسبة للمجمع حيث انه سيسمح باكتشاف المؤسسات التي لها المعرفة و كذا نظرة واضحة عن القدرات المحلية كما سيسمح بمساعدة هذه المؤسسات للاندماج في المخطط التنموي للمجمع".

وعن استغلال الغاز الصخري، اوضح ولد قدور ان "سونطراك، في استراتيجيتها الجديدة، تعمل حاليا على البحث عن كل الطرق الممكنة للرفع من القدرات الإنتاجية".