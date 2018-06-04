استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب قطاع غزة

قتل شاب فلسطيني في العشرينيات من عمره، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة /خان يونس/ جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من الشبان الفلسطينيين لدى اقترابهم من السياج الحدودي شرق /خان يونس/، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة، توفي على إثرها بعيد اعتقاله، فيما تمكن باقي المجموعة من الهرب.

وفي جانب آخر، ارتفع عدد الشبان الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال، اليوم، بمختلف محافظات الضفة الغربية في ثاني أيام حملة الاعتقالات التي بدأها منذ يوم أمس الأحد، بذريعة أنهم مطلوبون لدى قوات الأمن بسبب مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد الجيش والمستوطنين، إلى سبعة أشخاص.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أغلقوا مداخل مدينة الخليل، بعد نشوب مواجهات بينهم وبين شبان فلسطينيين، وقاموا باستخدام قنابل الغاز وقنابل الصوت بكثافة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت قوات الاحتلال قد شرعت منذ يوم أمس في حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة أسفرت عن اعتقال عشرات الشبان واقتادتهم إلى مراكز للتحقيق معهم.

..وتوغل للاحتلال شرق القطاع

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بشكل محدود في أراضي الفلسطينيين والمزارعين شرق مدينة غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار.

وأفادت مصادر فلسطينية في غزة، أن عدة آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، تضم أربع دبابات، وثلاث جرافات ضخمة انطلقت من المواقع العسكرية خلف السياج الحدودي شرق المدينة وتوغلت لمسافة 150مترا في الأراضي الزراعية قرب منطقة ملكة شرق حي الزيتون شرق المدينة.

وأكدت المصادر، أن الجرافات قامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية، إضافة إلى أسلاك شائكة، وسط إطلاق نار متقطع، وتحليق لطائرات استطلاع في الأجواء.