حجار يتقاسم مأدبة إفطار مع الطلبة الأجانب بالجزائر

تقاسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، مساء اليوم الاثنين بالاقامة الجامعية بباب الزوار 5 (الجزائر العاصمة)، مأدبة إفطار رمضانية مع الطلبة الأجانب الذين يزاولون دراستهم في مختلف الجامعات الجزائرية.

وعلى هامش هذه المأدبة التي حضرها أيضا والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، أوضح حجار أن الهدف من هذه المبادرة هو "خلق جو عائلي في أوساط الطلبة الذين يقيمون بعيدا عن أهلهم وأوطانهم وإبراز التضامن بين أوساط الطلبة والأسرة الجامعية مهما كانت جنسيات الطلبة".

وتعبر الأجواء التضامنية لهذه المأدبة التي شارك فيها -حسب الوزير "طلبة من 40 جنسية ،التضامن الكبير القائم بين الطلبة الجزائريين ونظرائهم الأجانب من دول صديقة وشقيقة" مؤكدا ان "عدد الطلبة الأجانب الذين يزاولون دراستهم بكل الولايات الجامعية في اطار منحة توفرها الدولة الجزائرية يفوق 13 ألف طالبا في مختلف التخصصات منها الطب واللغات والاعلام الألي والهندسة والتخصصات الفلاحية".

وأشار الوزير الى أن الدولة الجزائرية من خلال المنح التي "توفرها للطبة الأجانب تساهم في اعداد وتأهيل العنصر البشري بكفاءة عالية في كافة دول العالم" .

وأكد الوزير أن "الطلبة الأجانب لا تعترضهم أي مشاكل وتقوم علاقاتهم -كما قال- مع الطلبة الجزائريين في ظل انسجام كبير وصداقة ممتازة".

وقد نوه هؤلاء الطلبة الأجانب المشاركين في المأدبة و يمثلون عدة دول منها فلسطين، مالي، كينيا، الصين، الصحراء الغربية وموريتانيا..." بالظروف والامكانيات التي توفرها الدولة الجزائرية لفائدة الطلبة الجامعين سواء كانوا جزائريين أو أجانب".