المرشد الأعلى الايراني يأمر ببدء تخصيب اليورانيوم

05/06/2018 - 10:29

أمر المرشد الأعلى الايراني اية الله علي خامنئي أمس الاثنين منظمة الطاقة الذرية الايرانية بالبدء في تخصيب اليورانيوم حتى مستوى 190000 وحدة فصل، حسبما ذكرته مصادر اعلامية.
وبحسب المصادر ،فقد امر خامنئي منظمة الطاقة الذرية بالبدء في تخصيب اليورانيوم حتى مستوى 190000 وحدة فصل  دون أي تأجيل.
وقال خامنئي "يبدو ان بعض الحكومات الأوروبية تتوقع من ايران ان تقبل العقوبات وان تتخلى عن أنشطتها النووية"مضيفا "أقول للحكومات الأوروبية ان هذا الامر لن يتحقق مطلقا".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو قال في وقت سابق اليوم ان إيران لاتزال ملتزمة بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 ، في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة منه موضحا ان"إيران نفذت التزاماتها ذات الصلة  بالاتفاق النووي واستطعنا الدخول لجميع المواقع التي كنا نحتاج للدخول إليها."
وفي اعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي،أعادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التأكيد على أن طهران ملتزمة بالاتفاق ولاتزال تتعاون مع الوكالة.
وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمسؤولية مراقبة القيود المفروضة على برنامج إيران النووي وهي القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي، الذي تم  التوصل إليه في جويلية عام 2015 بين طهران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي اضافة الى المانيا.

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