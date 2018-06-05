فتح خطين سياحيين جديدين هذه الصائفة بالعاصمة و ووهران

استحدثت الشركة الوطنية للنقل البحري خطين تجاريين جديدين الأول يربط ميناء المسمكة في العاصمة بميناء تمنفوست والثاني يربط مينا وهران بميناء عين الترك في إطاربرنامج الاستجمام والترفيه الموجه للعائلات الجزائرية .

وفي تصريح للقناة الاذاعية الأولى قال المدير التجاري للشركة الوطنية للنقل البحري بوزناد كريم إن باخرتي سرايدي وباجي مختار بالعاصمة ستخصصان بدءا من الـ20 جوان وإلى غاية الـ 15سبتمبرالقادم لنقل المسافرين في إطار رحلات التنزه والترفيه ، فيما سيتم فتح خط آخر من الفاتح جويلية وإلى غاية الـ4 سبتمبر يربط ميناء وهران بميناء عين الترك.