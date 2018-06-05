الجزائر تحيي اليوم العالمي للبيئة تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي"

تحيي الجزائر على غرار دول المعمورة هذا الثلاثاء اليوم العالمي للبيئة "تحت شعار التغلب على التلوث البلاستيكي" حيث من المقرر أن تستضيف الهند الاحتفالات الرسمية لهذه السنة.

وفي هذا الصدد تستعد وزارة البيئة والطاقات المتجددة لوضع نصوص تنظيمية من شأنها تقديم تحفيزات أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال استرجاع النفايات البلاستيكية واعادة رسكلتها مثلما أبرزته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي في فوروم الاذاعة.

وأكدت الوزيرة وضع استراتيجية جديدة لمطابقة انتاج المواد البلاستيكية مع المعايير البيئية الدولية .

كما كشفت فاطمة الزهراء زرواطي أن الجزائر تستهلك 5.5 ملايير من الأكياس البلاستيكية سنويا، محذرة من إغراق السوق بهاته الأكياس لاسيما مجهولة المصدر والتي تقطع مسافات طويلة وتتسبب في كوارث بيئية وفيضانات بالعديد من المدن.