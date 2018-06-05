بلوم علقمة للإذاعة : توزيع القفة بديلا للبلاستيك هذا الأربعاء.. والقضاء على أزيد من 2000 مفرغة فوضوية

أعلن مدير التوعية والتربية البيئية والشراكة من أجل حماية البيئة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة الدراجي بلوم علقمة عن القيام بتوزيع القُفف بأهم أسواق والمراكز التجارية للعاصمة هذا الأربعاء في مبادرة من وزارة البيئة تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة الذي يحمل شعار" التلوث البيئي".

المبادرة التي سيرافقها فنانون ورياضيون، تأتي ضمن مبادرات الوزارة الهادفة إلى تغيير السلوكيات والعودة للتقاليد، والقضاء على البلاستيك بمختلف أنواعه وتدريجيا وفقا لما صرح به في برنامج "ضيف الظهيرة" للقناة الأولى هذا الثلاثاء.

وأوضح المتحدث أن وزارة البيئة اتخذت منذ أكثر من 15 سنة إجراءات حول ظاهرة الإنتشار المقلق للأكياس البلاستيكية والمفارغ الفوضوية في غياب تقنيات للمعالجة، مشيرا إلى أن جهود الوزارة أُثمرت إجراءات وترسانة من القوانين تهدف لحماية المواطنين.

في هذا الصدد أشار إلى أنه تم منع الكيس الأسود من التعاملات اليومية فيما تم تقنين صناعة الكيس البلاستيكي بحيث يكون قابلا لاحتواء مواد غذائية.

ودعا –بالمناسبة- المواطنين إلى ضرورة التنبه عند استعمال هذه الأكياس مؤكدا أن الأكياس التي تحمل شعار " كوب و شوكة" هي المسموح بها بحمل المواد الغذائية، " أما إذا لم تكن تحمل هذا الشعار فهي غير صالحة وأحذر من استعمالها. كما أحذر من تفادي كل أنواع البلاستيك، وأخطرها الملاعق التي تستعمل في تناول المثلجات خصوصا ذات الألوان المختلفة. إذا كان لابد فالأولى استعمال ذات اللون الأبيض أو اللون الموحد." على حد ما أضاف.

من جهة ثانية كشف مدير التوعية والتربية البيئية والشراكة من أجل حماية البيئة بوزارة البيئة عن التخلص نهائيا من أكثر من 2000 مفرغة فوضوية على المستوى الوطني، من بين نحو 3 آلاف مفرغة، ظلت لسنوات تشوه المحيط وتؤثر على صحة المواطنين، وتم بالمقابل فتح أكثر من 177 مركز للردم التقني البديل لطريقة معالجة النفايات و16 مركزا للفرز ، يختص بفرز المواد العضوية من غير العضوية كالبلاستيك والحديد وغيرها.

أضاف:" هنا وجب التأكيد على أنه يتم فرز 13 مليون طن من هذه النفايات سنويا من بينها 7 ملايين طن قابلة للاسترجاع، ما يعني أنها مصدر مهم للتصنيع خصوصا أن الكمية المسترجعة تضم عشرات أنواع البلاستيك التي لا تنتج ببلادنا حاليا".

وبشأن مشروع تهيئة مفرغة وادي السمار أكد ضيف القناة الأولى أنه يشهد الروتوشات الأخيرة بعد تدشينه من قبل الوزيرة مؤخرا، مضيفا أنها ستتم برمجة زيارات موجهة للمواطنين للتعريف بهذا المكسب الذي يسمح لزواره من خلال موقعه وارتفاعه (أكثر من 47 متر) برؤية مدينة الجزائر العاصمة وساحلها الجميل.