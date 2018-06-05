5 مترشحين لخلافة قرباج على رأس رابطة كرة القدم المحترفة

05/06/2018 - 17:04

استقبلت لجنة الترشيحات لرئاسة رابطة كرة القدم  المحترفة, خمسة ملفات لمنصب الرئاسة التي ستجرى انتخاباتها في 21 جوان  بالمركز الفني الوطني بسيد موسى ( الجزائر العاصمة), حسب المكتب المؤقت.

ويتعلق  الأمر بمحمد المورو ( جمعية وهران), عزالدين عراب (وفاق سطيف),  عبد الكريم مدوار ( جمعية الشلف),  نورالدين بوشول ( جمعية سكيكدة ) ومراد  لحلو ( نصر حسين داي). وحدد آخر آجل لإيداع الملفات , اليوم الثلاثاء على  الساعة 00ر18سا بمقر الرابطة المحترفة لكرة القدم.   

وحدد تاريخ دراسة الملفات من يوم الأربعاء 6 جوان الى 8 جوان, بينما   تنشر قائمة المترشحين المحتفظ بهم يوم السبت 9 يونيو, قبل فسح المجال لعمل  لجنة الطعون (10 إلى 14 جوان).

وسيكون نشر القائمة النهائية للمترشحين لرئاسة  الرابطة المحترفة لكرة  القدم يوم 15 جوان , بينما تعقد الجمعية العام الانتخابية في 21 من نفس  الشهر.        

ويسير الرابطة المحترفة لكرة القدم  منذ 23 جانفي مكتب مؤقت يرأسه عمار بهلول , بعد سحب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم انتداب تسيير البطولات  المحترفة من مجلس الإدارة الذي كان يرأسه محفوظ قرباج.

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