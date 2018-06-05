5 مترشحين لخلافة قرباج على رأس رابطة كرة القدم المحترفة

استقبلت لجنة الترشيحات لرئاسة رابطة كرة القدم المحترفة, خمسة ملفات لمنصب الرئاسة التي ستجرى انتخاباتها في 21 جوان بالمركز الفني الوطني بسيد موسى ( الجزائر العاصمة), حسب المكتب المؤقت.

ويتعلق الأمر بمحمد المورو ( جمعية وهران), عزالدين عراب (وفاق سطيف), عبد الكريم مدوار ( جمعية الشلف), نورالدين بوشول ( جمعية سكيكدة ) ومراد لحلو ( نصر حسين داي). وحدد آخر آجل لإيداع الملفات , اليوم الثلاثاء على الساعة 00ر18سا بمقر الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وحدد تاريخ دراسة الملفات من يوم الأربعاء 6 جوان الى 8 جوان, بينما تنشر قائمة المترشحين المحتفظ بهم يوم السبت 9 يونيو, قبل فسح المجال لعمل لجنة الطعون (10 إلى 14 جوان).

وسيكون نشر القائمة النهائية للمترشحين لرئاسة الرابطة المحترفة لكرة القدم يوم 15 جوان , بينما تعقد الجمعية العام الانتخابية في 21 من نفس الشهر.

ويسير الرابطة المحترفة لكرة القدم منذ 23 جانفي مكتب مؤقت يرأسه عمار بهلول , بعد سحب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم انتداب تسيير البطولات المحترفة من مجلس الإدارة الذي كان يرأسه محفوظ قرباج.