بوعزقي يجتمع مع إطارات وزارته من أجل تنفيذ توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة

05/06/2018 - 17:07

اجتمع وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد  البحري عبد القادر بوعزقي هذا الثلاثاء مع إطارات الوزارة و المديرية  العامة للغابات و المديرية العامة للصيد البحري و كذا ممثلي قطاعات وزارية  أخرى في إطار تنفيذ توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة في 23 أفريل  الماضي حسب ما جاء في بيان للوزارة.

و يأتي هذه الاجتماعي حسب البيان تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد  العزيز بوتفليقة التي تضمنتها الرسالة التي وجهها للمشاركين في الجلسات و التي  دعا من خلالها السلطات المعنية لإعطاء أهمية بالغة للتنمية الريفية و الثروة  الغابية و قطاع الصيد البحري و تربية المائيات.

و أكد بوعزقي خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ هذه التعليمات و التوصيات  "في القريب العاجل في إطار برنامج عمل وطني".

في هذا السياق أكد الوزير على أهمية قطاعي الغابات و التنمية الريفية و  الصيد البحري و تربية المائيات بالنسبة لقطاع الفلاحة و على الدور المنوط بها  للنهوض بالاقتصاد الوطني.

و أعطى الوزير تعليمات من أجل العمل على تثمين الموارد الإقليمية و إعادة  تأهيل المناطق الريفية عبر تنفيذ المشاريع المهيكلة المدرة للدخل و كذا تشجيع  المبادرات المحلية التي تستهدف التنمية المستدامة للأنشطة الفلاحية يضيف نفس  المصدر.

كما ألح على أهمية العمل على إظهار و إثبات الإمكانات الغابية المتوفرة فيما  يخص فرص الاستثمار و على ضرورة تسهيل استفادة المستثمرين في إطار رخصة استغلال  محيطات الاستصلاح و غابات الاستجمام.

و ذكر بوعزقي بهذه المناسبة بان الجزائر تملك مساحة غابية معتبرة تقدر  بـ 2ر4 مليون هكتار اي ما يمثل 11 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد داعيا إلى  الحفاظ على هذه المساحة و توسيعها لتبلغ نسبة 13 بالمائة من مساحة البلاد  مستقبلا.

و فيما يتعلق بقطاع الصيد البحري و تربية المائيات  أشار الوزير إلى التحدي  الذي تواجهه الجزائر في مجال زيادة الإنتاج الوطني من خلال التركيز على تطوير  فرع تربية المائيات.

و أكد على أهمية أن يستفيد هذا القطاع من نفس المزايا الممنوحة للاستثمارات  الفلاحية كما دعا الى تسهيل الاستفادة من فضاءات على مستوى الموانئ لانجاز  مشاريع استثمارية في هذا المجال و العمل على تأهيل نشاط تربية المائيات  ليستفيد من التمويل من قبل السلطات المحلية.  

و كان الوزير قد ترأس قبل يومين اجتماع عمل مع مدراء معاهد التكوين والبحث  والإرشاد التابعة للقطاع في إطار تجسيد توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة.

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الجزائر, اقتصاد

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