نسبة النجاح في امتحان نهاية التعليم الابتدائي لدورة 2018: 87.25 بالمائة

بلغت نسبة النجاح في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي لدورة 2018، 87.25 بالمائة، حسبما ما أعلنت عنه مساء اليوم الثلاثاء، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وكتب بن غبريت أنه "سيتم الإعلان عن نتائج امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي دورة 2018 يوم غد الأربعاء 06 جوان ابتداء من الساعة الخامسة مساء على الموقع الالكتروني http:cinq.onec.dz" مبرزة أن "نسبة النجاح قدرت بـ 87.25 بالمائة".

يذكر ان عدد المترشحين بلغ 797.812 مترشح بزيادة تقدر بـ 4.8 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية اين تم إحصاء 760.652 مترشحا.