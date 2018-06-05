رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل يتقدم باستقالة الحكومة للرئيس السيسي

أعلنت الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقال المتحدث الرئاسي بسام راضي في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان "الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذي تقدم باستقالة الحكومة، وذلك بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة".وأضاف أن "الرئيس (السيسي) كلف الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة".

وتقدم إسماعيل باستقالة الحكومة وفقا للدستور، الذي ينص على أن تتقدم الحكومة باستقالتها فور أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية.

وأدى السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب البرلمان يوم السبت الماضي لبدء فترة رئاسية ثانية من أربع سنوات.

وفاز السيسي بفترة رئاسية ثانية بنسبة 97.08 % من الأصوات، خلال الانتخابات التي جرت في مارس الماضي، وشارك فيها نحو 41.05 % ممن يحق لهم التصويت.

وفي العام 2014، فاز السيسي بأول ولاية رئاسية له في الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها حوالي 47.45%، وحصل فيها على تأييد 96.91% من الأصوات.