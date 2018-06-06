ارتفاع حصيلة قتلى غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين في تونس الى 55 شخصا

ارتفعت حصيلة غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين قبل يومين الذي كان في طريقه إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من سواحل جزيرة قرقنة التونسية إلى 55 شخصاً تم انتشال جثثهم.

جاء ذلك في حصيلة جديدة أوردها بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية هذا الثلاثاء،الذي أشار الى أن عدد الناجين استقر عند 68 شخصاً وفقدان آخرين لم يتم تحديد عددهم بعد، وأن عمليات البحث عن المفقودين مازالت متواصلة.