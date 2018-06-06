تيارت: تضرر حوالي 6.100 هكتار من المحاصيل الزراعية بسبب حبات البرد

تضررت حوالي 6.100 هكتار من محاصيل المختلفة أغلبها من الحبوب بسبب حبات البرد التي تساقطت السبت الماضي بولاية تيارت، حسبما أفاد به الثلاثاء مدير المصالح الفلاحية.

وأوضح امحمد يحي أن البرد الذي تساقط نهاية الأسبوع الماضي ببلديتي الرصفة وسيدي عبد الرحمان (جنوب ولاية تيارت) تسبب في" خسائر فادحة" قدرت مساحتها بحوالي 6.100 هكتار .

وأبرز المصدر ذاته أن مساحة الحبوب المتضررة جراء تساقط حبات البرد الكبيرة تقدر ب6 ألاف هكتار كما تضررت مساحة 50 هكتار مخصصة لزراعة البصل و40 هكتار مخصصة لزراعة البطاطس و9 هكتارات من الأشجار المثمرة.

وتم معاينة وإحصاء الخسائر التي تسببت فيها سوء الأحوال الجوية خاصة حبات البرد الكبيرة الحجم التي تساقطت بكثافة على المنطقة المذكورة من خلال خرجة ميدانية أشرف عليها مدير المصالح الفلاحية حيث لوحظ أن معظم الفلاحين لا يؤمنون محاصيلهم الفلاحية تحسبا لكوارث مماثلة بسبب نقص ثقافة التأمين رغم الحملات التحسيسية التي تنظمها مختلف الأطراف لتشجيع الفلاحين على تأمين المحاصيل الزراعية , وفق ذات المصدر .

وأفادت مصالح ذات المديرية أنه تم تسجيل اجمالا خلال الموسم الفلاحي الجاري تضرر 10.270 هكتار من المساحة المزروعة بالحبوب بولاية تيارت بسبب سوء الأحوال الجوية أغلبها جراء حبات البرد والبقية غمرتها مياه الأمطار .

وللتذكير شهدت حملة الحرث والبذر لهذا الموسم زراعة الحبوب على مساحة اجمالية تقدر ب 356 ألف هكتار حسب ذات المصالح .

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج