نفط: سعر سلة خامات أوبك يصل الى 78ر72 دولارا

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم الثلاثاء 78ر72 دولارا، ليسجل بذلك انخفاضا مقارنة بالسعر الذي سجله يوم الاثنين ، حيث كان 56ر73 دولارا ،حسب ما افادت به الاربعاء المنظمة على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا و هي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري .

تجدر الاشارة الى ان أسعار النفط سجلت ارتفاعا يوم الثلاثاء , حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات في التسوية إلى 75.38 دولار للبرميل بزيادة 0.12 بالمئة. ولامس الخام أدنى مستوياته منذ الثامن من مايو عند 73.81 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا إلى 65.52 دولار للبرميل في التسوية بنسبة ارتفاع بلغت 1.2 بالمئة. وفي وقت سابقي بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أدنى مستوى خلال الجلسة عند 64.22 دولار للبرميلي وهو أيضا الأدنى منذ العاشر من أبريل.

ويأتي هذا الارتفاع في الاسعار قبل اجتماع أوبك المقرر في فيينا يوم 22 جوان مع التوقعات بأن تعزز منظمة البلدان المصدرة للنفط إنتاجها قريبا بعدما ظلت تقود تخفيضات في الإمدادات بنحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير 2017.

وناقشت السعودية وروسيا زيادة إنتاج النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط وخارجها بنحو مليون برميل يوميا لتعويض النقص المحتمل في إمدادات فنزويلا وإيران.

وكان وزيرا الطاقة الروسي والسعودي قد التقيا في سان بطرسبرج لمراجعة بنود اتفاق إنتاج النفط العالمي المطبق منذ 17 شهرا.

وافاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن وزراء نفط دول أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج سيقررون على الأرجح تخفيف القيود تدريجيا خلال اجتماعهم في فيينا الشهر المقبل.

وذكرت بلومبرغ في وقت سابق من الثلاثاء أن الحكومة الأمريكية طلبت من المنتجين زيادة إنتاج الخام بنحو مليون برميل يوميا.

من جهة اخرى، تواصل منظمة اوبك و حلفاؤها جهودها من اجل استقرار اسعار النفط ، حيث سجلت مستوى التزام قياسي لاتفاق خفض الانتاج اذ بلغ 152 بالمئة خلال شهر افريل 2018 .

يذكر ان منظمة "أوبك" ودول من خارجها قد توصلت في اجتماعها المنعقد في نوفمبر 2016 بفيينا إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير 2017 .

وقرر وزراء الدول المشاركة في اتفاقية خفض إنتاج النفط في نوفمبر الماضي تمديد الاتفاق إلى غاية نهاية السنة الجارية .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج