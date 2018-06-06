الدرك الوطني : 123 قتيلا و 743 جريحا في حوادث مرور منذ بداية شهر رمضان

أحصت قيادة الدرك الوطني منذ بداية شهر رمضان وقوع 395حادث مروري عبر مختلف شبكات الطرق الوطنية مما أسفر عن وفاة 123 شخصا و جرح 743 آخرين حسبما كشف عنه بالبليدة الرائد عبد القادر بزيو عن خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني.

وأوضح الرائد بزيو في تصريح للصحافة مساء أمس على هامش خرجة ميدانية للوقوف على الإجراءات المتخذة من قبل هذا الجهاز الأمني لتأمين المواطنين و ممتلكاتهم خلال شهر رمضان أنه تم تسجيل تراجعا في عدد حوادث المرور وكذا في حجم الخسائر البشرية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية التي سجل بها 470 حادث مروري أسفر عن وفاة 153 شخصا و جرح 818 آخرين.

و أرجع ذات المتحدث أسباب هذا الانخفاض إلى المجهودات المبذولة من قبل وحدات أمن الطرقات المتواجدة على مستوى مختلف محاور الطرق و التي تكثف نشاطها خاصة

خلال الفترة التي تسبق موعد الإفطار بالإضافة إلى الحملات التحسيسية و التوعوية المنظمة على مدار السنة بهدف الحد من هذه الحوادث.

و في ذات السياق أكد نفس المصدر أن أكبر نسبة من هذه الحوادث سجلت على مستوى ولاية البويرة (26 حادث) تليها ولاية عين الدفلى (25 حادث) ثم سطيف (21 حادث)

فيما أحصت ولاية بسكرة أكبر عدد من الخسائر البشرية و هذا بتسجيل وفاة عشرة أشخاص و جرح 37 آخرين تليها كل من ولايتي سطيف و غرداية و هذا بتسجيل على التوالي ستة قتلى و 35 جريح و 6 قتلة و 16 جريح.

و بهدف تسهيل حركة المرور و ضمان سيولتها و كذا ضمان أمن المواطنين خلال تنقلاتهم قال الرائد بزيو أن وحدات أمن الطرقات عمدت إلى تكثيف نقاط المراقبة على مستوى الطرق خاصة عند مداخل المدن و مخارجها و كذا عبر الطرقات السريعة و هذا باستعمال الأجهزة الحديثة كـجهاز الرادار لقياس السرعة الذي يستعمل خاصة خلال الفترة التي تسبق موعد الإفطار بالإضافة إلى الإستعانة بالأفواج السينوتقنية لتفتيش المركبات المشكوك فيها.