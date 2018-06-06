عبدالقادر بن دعماش للإذاعة : صادقنا على 9842 ملف "فنان" ووزعنا 8697 بطاقة

كشف رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب عبدالقادر بن دعماش عن المصادقة على 9842 ملف لفنانين بمختلف الفنون من بين 12565 ملف. كما تم توزيع نحو 8697 بطاقة على الفنانين المعنيين.

أوضح بن دعماش في برمامج "ضيف الظهيرة" أن المجلس على وشك الانتهاء من إعداد السجل الوطني للفنان بعد تلقي حوالي 12565 ملف لفنانين في مختلف الفنون ، مضيفا أن اللجان الخمسة المعتمدة داخل المجلس صادقت حتى اليوم على 9842 ملف، فيما يتبقى دراسة 2486 ملف لأسباب مختلفة. كما قامت بتوزيع 8697 بطاقة على الفنانين المعنيين بعضهم سيتحصل عليها بولايته غدا الخميس بمناسبة اليوم الوطني للفنان.

وأشار المتحدث إلى أن المجلس يسعى جاهدا لإتمام أولويته الرئيسية المتمثلة في قضية "الضمان الإجتماعي" مؤكدا أنه تم تحقيق حوالي 80 بالمائة من العملية، وذلك قبل أيام من انتهاء عهدته الثانية التي بدأت في 2015.

وأضاف أن العملية ستتواصل من خلال مطابقة المراسيم وتحيينها مع قانون العمل الجديد لتمنح الدعم اللازم للفنان ومواصلة الإعتراف به وبنشاطه، والذي بدء فيه تم من خلال المرسوم الصادر في 2011 حسب تعبيره.

ولفت المتحدث إلى أن إحدى صور هذا الإعتراف سيكون يوم الجمعة المقبل من خلال إسداء ثلاثة أوسمة بالمسرح الوطني للمسرحية صونيا والمخرج فاروق بلوفة والمغنية نوارة حميزي زهية. مذكرا بالتكريمات المتواصلة للفنان منذ أول تكريم لهم في 21/ 5/ 1992 من خلال تكريم المسرحي محي الدين بشطارزي بميدالية الأثير وإطلاق اسمه على المسرح الوطني، فضلا عن فنانين آخرين.