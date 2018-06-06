الاتحاد الأوروبي يمنح مليوني أورو للجنة العاب البحر الأبيض المتوسط 2018

أفاد الموقع الرسمي لالعاب البحر الأبيض المتوسط أن الاتحاد الأوروبي منح اعتمادا ماليا بمليوني أورو لتسيير العاب البحر الابيض المتوسط -2018 , المقررة من 22 جوان إلى 02 جويلية بتاراغونا الاسبانية.

وقال المصدر إن " الوكالة التنفيذية في المجال التربوي, السمعي البصري والثقافي , صادقت على منح إعانة مالية في إطار برنامج " إراسميس " المدعم للرياضة. لجنة التقييم قامت بدورها وتعاملت مع طلب تاراغونا بصفة إيجابية."

وأضاف: " يتوجب على المنظمين تبرير الاعتماد المالي المقدم, من ذلك المصاريف المخصصة لمراسم الافتتاح والاختتام , مصالح الاعتمادات ونقل الرياضيين , الحكام والوفود الرياضية ."

وبهذا الاعتماد المالي المخصص لألعاب البحر الأبيض المتوسط -2018 والذي يدور مبلغه الرسمي حول 96 مليون اورو: 66 أورو كاستثمار و 30 مليون أورو كميزانية تسيير.