الاتحاد الأوروبي يمنح مليوني أورو للجنة العاب البحر الأبيض المتوسط 2018

06/06/2018 - 16:11

أفاد الموقع الرسمي لالعاب البحر الأبيض المتوسط أن الاتحاد الأوروبي  منح اعتمادا  ماليا بمليوني أورو  لتسيير العاب البحر الابيض المتوسط -2018 , المقررة من 22  جوان إلى 02 جويلية بتاراغونا الاسبانية.

وقال المصدر إن " الوكالة التنفيذية في المجال التربوي, السمعي  البصري والثقافي , صادقت على منح إعانة مالية في إطار برنامج " إراسميس "  المدعم للرياضة. لجنة التقييم قامت بدورها وتعاملت مع طلب تاراغونا بصفة  إيجابية."

وأضاف: " يتوجب على المنظمين تبرير الاعتماد المالي المقدم, من ذلك  المصاريف المخصصة لمراسم الافتتاح والاختتام , مصالح الاعتمادات ونقل   الرياضيين , الحكام والوفود الرياضية ."

وبهذا الاعتماد المالي المخصص لألعاب البحر الأبيض المتوسط -2018 والذي  يدور مبلغه الرسمي حول 96 مليون اورو: 66 أورو كاستثمار  و 30 مليون أورو   كميزانية تسيير.

 

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