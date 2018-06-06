بن غبريت:40ر96 % نسبة الانتقال الوطنية في امتحان نهاية الطور الابتدائي

06/06/2018 - 15:00

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الأربعاء أن نسبة الانتقال الوطنية إلى السنة الأولى  متوسط في امتحان نهاية الطور الابتدائي بلغت 40ر96 بالمائة.

و نشرت الوزيرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك النتائج التي  تمخض عنها امتحان نهاية الطور الابتدائي و الذي بلغت فيه نسبة الانتقال  الوطنية 40ر96 بالمائة, علما أن عدد المتحصلين على العلامة الكاملة (10/10)  بلغ 10351 تلميذ.

و سيتم الإعلان عن نتائج هذا الامتحان ابتداء من هذا الأربعاء على الساعة  الخامسة مساء على الموقع الالكتروني http:cinq.onec.dz .

و قد قدرت نسبة النجاح لدى الإناث 30ر90 بالمائة في حين قدرت لدى الذكور بـ  41ر84 بالمائة.

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