بن غبريت:40ر96 % نسبة الانتقال الوطنية في امتحان نهاية الطور الابتدائي

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الأربعاء أن نسبة الانتقال الوطنية إلى السنة الأولى متوسط في امتحان نهاية الطور الابتدائي بلغت 40ر96 بالمائة.

و نشرت الوزيرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك النتائج التي تمخض عنها امتحان نهاية الطور الابتدائي و الذي بلغت فيه نسبة الانتقال الوطنية 40ر96 بالمائة, علما أن عدد المتحصلين على العلامة الكاملة (10/10) بلغ 10351 تلميذ.

و سيتم الإعلان عن نتائج هذا الامتحان ابتداء من هذا الأربعاء على الساعة الخامسة مساء على الموقع الالكتروني http:cinq.onec.dz .

و قد قدرت نسبة النجاح لدى الإناث 30ر90 بالمائة في حين قدرت لدى الذكور بـ 41ر84 بالمائة.